Samsun'da 2 Çocuk Boğulmaktan Kurtarıldı

Samsun'un Yakakent ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuk, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Kozköy Mahallesi sahilinde denize giren Nisanur G. (14) ile Defne Lina K. (5) akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri, Sahil Güvenlik botu ve Samsun Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri sevk edildi.
Sahil Güvenlik ekiplerince denizden çıkarılan iki çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunan Defne Lina K, buradaki müdahalenin ardından önce Bafra Devlet Hastanesi'ne, ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Nisanur G'nin ise Bafra Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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