Bafra ve 19 Mayıs\'ta 2 firari hükümlü yakalandı

Samsun'un Bafra ile 19 Mayıs ilçelerinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

?Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, 19 Mayıs ilçesinde "dolandırıcılık" suçundan 12 yıl 6 ay, Bafra ilçesinde ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 firari hükümlüyü yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.