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Samsun'da 24 şüpheli uyuşturucu operasyonunda yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da 24 şüpheli uyuşturucu operasyonunda yakalandı

Samsun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 24 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda, 284 sentetik ecza hapı, esrar, sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar ve 5.760 TL ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler arasında 13 yıl 1 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi de bulunuyor.

Samsun\'da 24 şüpheli uyuşturucu operasyonunda yakalandı
16.12.2023 - 16:55,
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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Ekipler, belirlenen adreslerdeki aramalarda uyuşturucu nitelikli 284 sentetik ecza hapı, bir miktar esrar ile sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 760 lira ele geçirdi.

Operasyonlarda, hakkında "uyuşturucu kullanmak" suçundan 13 yıl 1 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişinin de arasında olduğu 24 kişi yakalandı.

Kaynak: AA
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, 19 Mayıs, Samsun, Son Dakika

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