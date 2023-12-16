Samsun\'da 24 şüpheli uyuşturucu operasyonunda yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Ekipler, belirlenen adreslerdeki aramalarda uyuşturucu nitelikli 284 sentetik ecza hapı, bir miktar esrar ile sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 760 lira ele geçirdi.

Operasyonlarda, hakkında "uyuşturucu kullanmak" suçundan 13 yıl 1 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişinin de arasında olduğu 24 kişi yakalandı.