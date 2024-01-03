Samsun\'da 34 Bin 120 Makaron Ele Geçirildi

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Samsun'da düzenlenen operasyonda 34 bin 120 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde bir adreste yaptıkları aramada 30 bin boş, 4 bin 120 de doldurulmuş makaron ele geçirdi.
Operasyonda 2 kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.
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