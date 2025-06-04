Samsun'un Atakum ilçesinde sürü halinde gezen 37 sahipsiz köpek, ekipler tarafından toplandı.
Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Atakum Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışma kapsamında ekipler vatandaşların şikayeti üzerine Atakum Belediyesi sınırları içinde çalışma başlattı.
Ekipler, İsmet İnönü ve Adnan Menderes Bulvarları, Atakum sahili ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi çevresinde sürü halinde gezdikleri belirlenen sürü halinde gezen 37 sahipsiz köpeği topladı.
Bölgede tehlike arz ettiği belirtilen sahipsiz köpekler ekipler tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin hayvan barınağına teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da 37 Sahipsiz Köpek Toplandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?