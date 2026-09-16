Samsun\'da 39. Ahilik Haftası\'nda kaftan giydirilen isimler belirlendi

Samsun'da 39. Ahilik Haftası dolayısıyla düzenlenen törende ilin ahisi, kalfası ve çırağı seçilenlere kaftan giydirildi.

Saathane Meydanı'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından halk oyunları gösterisiyle devam etti.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, törende yaptığı konuşmada, Ahi Evran'ın 13. yüzyılda temellerini attığı ahilik teşkilatının ticareti doğruluk, dürüstlük ve dayanışma gibi ahlaki değerlere dayandırarak asırlar boyunca erdemli nesillerin yetişmesine, birlik ve beraberliğin tesis edilmesine öncülük ettiğini söyledi.

Ahiliğin Türk-İslam medeniyetindeki yerine dikkati çeken Tavlı, şöyle konuştu:

"Ahilik, Selçuklu döneminde Türk-İslam medeniyetlerini kaynaştıran bağ, Osmanlı'yı cihan devleti yapan sır, Milli Mücadele'mizin arkasındaki öz ve Anadolu topraklarının mayası olmuştur. Özünde adalet, merhamet, liyakat, helal kazanç, dayanışma, kul hakkına riayet, dürüstlük, kaliteli üretim, yardımlaşma ve Allah'ın rızasını kazanmak için çok çalışma anlayışı bulunan ahilik, günümüz dünyasının ihtiyaçlarına da derman olacak düsturlarıyla her zaman iftihar ettiğimiz en kıymetli hazinelerimizdendir."

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da Ahilik Haftası'nın esnaf ve sanatkarlar ile kent için hayırlı olmasını diledi.

Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüb Güler ise esnaf ve sanatkarların üretim ve emekleriyle kent ekonomisine katkı sağladığına işaret etti.

Esnafın ekonomik faaliyetlerinin yanı sıra toplumdaki dayanışma kültürünü de yaşattığını vurgulayan Güler, "Esnaf ve sanatkarlarımız sabahın erken saatlerinde dükkanı açarak üreterek ve emek vererek şehrimizin ekonomisine katkı sunmaktadır. Aynı zamanda komşusunu gözetmekte, müşterisinin halini hatırını sormakta, ihtiyaç anında vatandaşımızın yanında olmakta, devletimizin başına bir sıkıntı geldiğinde en ön saflarda yerini alarak toplumsal dayanışmamızın önemli bir parçasını oluşturmaktadır." ifadesini kullandı.

Programda terzi Haşim Uzun 2026 yılı Samsun ahisi, Kemal Altınsoy Samsun kalfası, Yusuf Dilmaç ise Samsun çırağı seçilerek kaftan giydirildi ve plaketleri verildi.

Ahilik geleneğini temsilen şed kuşanma töreninin de gerçekleştirildiği programda, sanayici İsmet Tüfekçi ile tacir Orhan Özdemir'e vefa ödülleri takdim edildi.

Ahilik konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesinin ardından katılımcılara ahilik pilavı ve lokma ikram edildi.

Programa İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy, Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Süleyman Hızır, MHP İl Başkanı Burhan Mucur ile esnaf, sanatkarlar ve vatandaşlar katıldı.