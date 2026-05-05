Samsun\'da 43 Bin Makaron Ele Geçirildi

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda 43 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Atakum ilçesinde belirlenen iş yerine operasyon düzenlendi.

Tütün mamulleri satışı yapılan adreste arama yapan ekipler, iş yerinin depo kısmında 43 bin 200 doldurulmuş makaron ve 25 gümrük kaçağı elektronik sigara likiti ele geçirdi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.