Samsun\'da 860 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Yakalandı

Kocaeli'de fabrikadaki rehine krizi gölgesinde işçiler doğum günü kutladı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde uluslararası bir şirkete ait fabrikada işçiler bir şahıs tarafından rehin alındı. Rehin alınan kişilerden birinin doğum günü olması sebebiyle daha önceden hazırlık yapan iş arkadaşları, saldırganlardan doğum günü kutlamak için izin istedi. Saldırganların izin vermesi üzerine fabrika çalışanlarından birinin doğum günü kutlaması yapıldı.