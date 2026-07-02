Samsun'da düzenlenen operasyonda 900 litre etil alkol ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Ekipler, İlkadım ilçesinde belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda 900 litre etil alkol ele geçirdi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da 900 litre etil alkol operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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