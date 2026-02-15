Samsun'da Ahır Yangını

Samsun'un Terme ilçesinde bir ahırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Akçay Mahallesi'nde H.Ş'ye ait evin ahır kısmında gece elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler ve vatandaşlar, ahırdaki hayvanları çıkararak güvenli bölgeye aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.