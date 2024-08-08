Samsun'da 'alacak' meselesinden çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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Samsun'da 'alacak' meselesinden çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

Samsun\'da \'alacak\' meselesinden çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

Samsun'da yaşanan bir kavgada A.C.F. isimli şüpheli, Emre Baş'ı bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheli hala yakalanamadı.

08.08.2024 12:49
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SAMSUN'da 'alacak' meselesinden çıkan kavgada A.C.F. (21), Emre Baş'ı (32) bıçaklayıp öldürdü. Olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi Oruçbey Sokak'ta meydana geldi. A.C.F. ile Emre Baş arasında 'alacak' meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.C.F., Baş'ı 2 bacağından ve sağ kolundan, bıçakla yaraladı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Baş, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan şüpheli A.C.F.'nin yakalanması için çalışma sürüyor.

Kaynak: DHA

Samsun, Olay, Cinayet, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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