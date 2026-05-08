Samsun'da Anneler Günü Konseri Yoğun İlgi Gördü

Samsun'da, İlkadım Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından Anneler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Anneler Günü Özel Konseri"ne sanatsever yoğun ilgi gösterdi.

İlkadım Belediyesi Ana Hizmet Binası çok amaçlı salonda Şef Erdal Şahin yönetimindeki 35 kişilik Türk Sanat Müziği Korosu tarafından düzenlenen konserde dinleyiciler, zaman zaman alkışlarla eşlik etti.

Program boyunca nostaljik ve duygusal anların yaşandığı konserde, Anneler Günü'nün anlam ve önemine uygun bir atmosfer oluştu.

Konsere katılan Dilek Otuzbir, etkinliği beğendiğini belirterek, "Müzikler çok güzeldi. Ben beğendim. Daha önce de gelmiştim zaten. Komşumla beraber Hatay'dan misafir olarak geldik ama çok hoşuma gitti." dedi.

Nilgün Akçay ise konserin anlamlı bir günde düzenlendiğini ifade ederek, "Çok güzel, çok anlamlı bir günde yapılıyor bu konser. Burada bulunmaktan çok mutluyum. Başarılı bir grup zaten, hepsini takdir ediyorum." diye konuştu.

Pervin Sarıökmen de etkinliğin kendilerini değerli hissettirdiğini dile getirerek, "Çok güzel bir etkinlik. İnsan kendini daha değerli hissediyor. Bizim için ayrılmış çok güzel bir zaman. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Soylu, koroda görev alan kadınlara çiçek takdim etti ve tüm kadınların Anneler Günü'nü kutladı.

Programa İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Alaattin Er, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Kadir Yalnız, Kadın ve Aile İşleri Müdürü İnci Ekinci, Samsunlu Sanatçılar Derneği (SASAD) Başkanı Ömer Umutlu ve vatandaşlar katıldı.