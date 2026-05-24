Samsun'un Yakakent ilçesinde refüje çıkan hafif ticari araçta 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
İstanbul'dan Samsun istikametine giden S.P. yönetimindeki 22 RT 660 plakalı hafif ticari araç, refüje çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 1'i çocuk 3 kişi, Alaçam ile Bafra devlet hastanelerine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Araç Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?