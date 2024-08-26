Samsun'da arazi meselesi nedeniyle kuzenlerine orakla saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Samsun'da arazi meselesi nedeniyle kuzenlerine orakla saldırdı

Samsun\'da arazi meselesi nedeniyle kuzenlerine orakla saldırdı

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişi, arazi meselesi nedeniyle husumetli olduğu kuzenlerini orakla yaraladı. Olay sonucunda yaralanan kuzenler hastaneye kaldırıldı.

26.08.2024 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SAMSUN'un Atakum ilçesinde Dursun K. (52), arazi meselesi nedeniyle husumet yaşadığı 2 kuzenini orakla yaraladı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Atakum ilçesine bağlı Camii Mahallesi'nde meydana geldi. Gürgenpınarı- Kayagüney yolunda patpat diye tabir edilen tarım aracı ile ilerleyen Dursun K., arazi meselesi nedeniyle husumetli olduğu kuzenleri H.K. (50) ve F.K. (31) ile karşılaştı. Taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Dursun K., araçtan aldığı orak ile H.K.'yi göğsünden, F.K.'yi elinden yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. H.K.'nin durumunun ağır olduğu belirtilirken, Dursun K. yakalanıp, gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

3-sayfa, Atakum, Samsun, Olaylar, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da arazi meselesi nedeniyle kuzenlerine orakla saldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:15 FETÖ’cü hesapların “Gazi Başkomutan“ yalanı ellerinde patladı FETÖ'cü hesapların "Gazi Başkomutan" yalanı ellerinde patladı
15:22 Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme Rusya’ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme! Rusya'ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti
13:40 Kızını boğarak öldüren baba: Yazışmalarını okudum, erken arkadaşını bulmak için evden çıktım Kızını boğarak öldüren baba: Yazışmalarını okudum, erken arkadaşını bulmak için evden çıktım
12:04 Elektrik borularından hortum sokup evin içini 10 gün boyunca suyla doldurdular Elektrik borularından hortum sokup evin içini 10 gün boyunca suyla doldurdular
07:18 Geceye damga vurdu Rizespor’un kalecisi, top her kaleye girdiğinde neye uğradığını şaşırdı Geceye damga vurdu! Rizespor'un kalecisi, top her kaleye girdiğinde neye uğradığını şaşırdı
00:49 Son 24 saatte 2’si çocuk 4 kişi boğularak can verdi Son 24 saatte 2'si çocuk 4 kişi boğularak can verdi
00:29 Balıkesir’de baba dehşeti: 18 yaşındaki kızını boğarak öldürdü Balıkesir'de baba dehşeti: 18 yaşındaki kızını boğarak öldürdü
23:47 İmzaya geldi Beşiktaş’ın 7. transferi Felix Uduokhai İstanbul’da İmzaya geldi! Beşiktaş'ın 7. transferi Felix Uduokhai İstanbul'da
23:30 Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u deplasmanda 5-0 yendi Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendi
23:05 İstanbul Boğazı’nda tanker arızası: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı İstanbul Boğazı'nda tanker arızası: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
22:47 Ukrayna, sınırına asker, tank ve top yığan ülkeyi uyardı: Vururuz Ukrayna, sınırına asker, tank ve top yığan ülkeyi uyardı: Vururuz
22:41 Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor! Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2024 16:45:02. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da arazi meselesi nedeniyle kuzenlerine orakla saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement