Samsun'da Basın Mensupları Emniyet Kemeri ve Hızın Önemini Simülatör Araçla Deneyimledi - Son Dakika
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Samsun'da Basın Mensupları Emniyet Kemeri ve Hızın Önemini Simülatör Araçla Deneyimledi

Samsun\'da Basın Mensupları Emniyet Kemeri ve Hızın Önemini Simülatör Araçla Deneyimledi

Samsun'da düzenlenen Trafik ve İlk Yardım Haftası etkinlikleri kapsamında basın mensupları, emniyet kemerinin önemi ve hızın yol açtığı kazaları simülatör araçla deneyimledi. Programda ayrıca trafik konularında bilgi verildi, alkol gözlüğü takarak top oyunu oynandı ve öğrencilere trafik eğitimi verildi. Vali Orhan Tavlı, basın mensuplarının da deneyim yaşamasını sağlayarak trafikte güvenli sürüşün önemini vurguladı.

08.05.2024 16:08  Güncelleme: 16:11
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Samsun'da basın mensupları, emniyet kemerinin önemi ve hızın yol açtığı kazaları simülatör araçla deneyimledi.

Trafik ve İlk Yardım Haftası etkinlikleri kapsamında İlkadım ilçesi Saathane Meydanı'nda program düzenlendi.

Programda İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ile İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi stant açarak, vatandaşlara trafik konularında bilgi verdi.

Emniyet kemerinin önemi ve hızın yol açtığı kazalar da simülatör araçla anlatıldı, alkol gözlüğü takarak top oyunu oynatıldı. Trafik eğitim parkurunda ise öğrencilere trafik konusunda eğitim verildi.

Programa katılan Vali Orhan Tavlı'nın talebi üzerine basın mensupları, emniyet kemerinin önemi ve hızın yol açtığı kazalar simülatör araçla deneyimledi, alkol gözlüğü takarak top oyunu oynadı.

Tavlı, gazetecilere, programda trafikte güvenli sürüşün önemini kavradıklarını söyledi.

Yayaya öncelik verilmesini müşahede ettiklerini anlatan Tavlı, "Emniyet kemeri takmanın hayat kurtardığını hep beraber görüyoruz. Bir taraftan da trafikte sürüş halindeyken cep telefonu kullanmıyoruz. Kendi ve trafikte yol alan diğer sürücülerin can güvenliği için emniyet kemeri muhakkak takıyoruz. Hız sınırlarına uyuyoruz. Bunların hepsi bizim can güvenliğimiz için." dedi.

Tavlı, konuşmasının ardından görevinde başarı gösteren jandarma ve trafik personeline başarı belgesi verdi.

Programa Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, jandarma ve emniyet personeli, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da Basın Mensupları Emniyet Kemeri ve Hızın Önemini Simülatör Araçla Deneyimledi - Son Dakika

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