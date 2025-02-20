Samsun'da 'Beyaz Esaret' Görüntülendi

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'Beyaz esaret' böyle görüntülendi

SAMSUN - Kar yağışının etkili olduğu Samsun'da 'beyaz esaret' havadan dron ile görüntülendi. Kaydedilen görüntüler, kartpostalları aratmadı.

Türkiye'ye kuzeyden gelen soğuk hava dalgası Samsun'da da etkili oldu. Sibirya soğuklarının etkili olduğu Samsun'da eğitime 1,5 gün ara verilirken, kar kimine eğlence kimine de çile oldu. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı şehri beyaz gelinlik gibi kaplarken, havadan çekilen görüntüler kar yağışının güzelliğini gözler önüne serdi.

Şehir merkezinde ve birçok ilçede etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalar ve bazı sorunları beraberinde getirirken, çocuklar ise uzun zamandır bekledikleri kar yağında eğlenceli anlar yaşadı. Beyaz örtüsünü giyinen Samsun'un güzelliği ise havadan çekilen dron görüntüleriyle daha net göründü. Manzar kartpostallık görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.