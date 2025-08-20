Samsun'da Bisiklet Turu: Tekkeköy Mağaraları'na Pedal Çevirildi

Samsun'da faaliyet gösteren bisiklet topluluğu, Atakum ilçesindeki Çobanlı İskelesi'nden başlayarak Tekkeköy Mağaraları'na kadar pedal çevirdi.

Topluluk üyeleri, yaklaşık 56 kilometrelik parkurda bisikletleriyle Tekkeköy Mağaraları'na ulaştı.

Tarihi mağaraları ve Arkeoloji Vadisi İmitasyon Müzesi'ni gezen grup, şair olan üyenin yazdığı yeni şiiri dinledi, pikniğin ardından pedal çevirerek geri döndü.

Topluluğun kurucusu Abdurrahman Güner, AA muhabirine, amaçlarının gençlere örnek olmak ve bisikletin yalnızca spor amaçlı değil aynı zamanda ulaşım aracı olduğunu göstermek olduğunu anlattı.

Güner, şunları dile getirdi:

"11 yaşında üyemiz de var, 60 yaşında üyemiz de var. Bisiklet topluluğuyuz. Kurulduğumuzdan bu yana 9-10 aktivite gerçekleştirdik. Bisiklete dair derdi bisiklet olan insanlarla Samsun'da güzel şeyler yapmak istiyoruz. İlk olarak sahil sürüşü şeklinde başladık yani 5 kilometre ile başladık. Daha sonra açtığımız etkinliklerle bunu Bandırma Vapuru'na uzattık. Peyderpey, araya tırmanış da koyduk. Atakum'un içinde bir köye çıkarak tırmanış tecrübesi edinmelerini sağladık. Havaalanında bir mekana gittik, toplamda gidiş dönüş 60-65 kilometreydi."

Tur listesine Tekkeköy Mağaraları'nı da eklediklerini belirten Güner, "Bugün de buraya geldik. Tekkeköy Mağaraları, bizim severek geldiğimiz bir rota. Düz olması ve tarihi dokusu bizi gerçekten cezbediyor. Samsun'da bisiklete dair güzel işler yapmak istiyoruz. Örneğin şu an proje aşamasında olan, önümüzdeki eğitim-öğretim sezonunda ilkokul 4. sınıf öğrencilerine bisiklet sürmeyi öğreteceğiz yani klavyeye dokunan elleri alıp bisiklet gidonuna koyalım istiyoruz." diye konuştu.

Topluluk üyelerinden Semra Özcan da ilk kez bu kadar uzun bir parkurda yer aldığını söyleyerek, "Çok güzel geçti sürüşümüz. Hocamız da çok iyiydi, çok memnunum. Herkese tavsiye ederim, yaşınız kaç olursa olsun. Dün ben 60 yaşıma girdim, bugün kendimi ödüllendirdim." ifadelerini kullandı.