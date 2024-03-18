Samsun\'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi törenleri düzenlendi

Samsun'un Terme ve 19 Mayıs ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı nedeniyle tören düzenlendi.
Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla devam etti.
Terme Belediye Kültür Merkezi'ndeki programda ise Terme Fatih Anadolu Lisesi öğrencileri Çanakkale Zaferi ile ilgili şiirler okudu ve oratoryo seslendirdi.
Programda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilkokullar arası resim, ortaokullar arası şiir ve liseler arası kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Törene, Kaymakam Metin Maytalman, Belediye Başkanı Ali Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Seçkin Şahan, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Eren Dede'nin yanı sıra idari ve mülki amirler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
19 Mayıs
19 Mayıs ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı nedeniyle Hükümet Konağı önünde tören yapıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek ve 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Törenin ardından protokol heyeti ve vatandaşlar Merkez Mezarlığındaki şehitliği ziyaret ederek dua etti.
Etkinliklere idari amirler, protokol üyeleri, gaziler ve şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.
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