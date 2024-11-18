Samsun'da Cinayet Gözaltıları - Son Dakika
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Samsun'da Cinayet Gözaltıları

Samsun'da bir kişi ölü bulundu, üç şüpheli gözaltına alındı. Olay silahlı saldırı sonrası gerçekleşti.

18.11.2024 12:16
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Samsun'un merkez Atakum ilçesinde 1 kişinin ölü bulunmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, polisi arayan B.Ö. (28), arkadaşı B.K. ile bir gün önce Çakırlar Yalı Mahallesi 6095 Sokak'ta eğlenmek için bir eve gittiklerini, arkadaşı B.K'nin (49) alt katta yaşayan Kani Timur Ünal'ı (52) silahla yaraladığı ihbarında bulundu.

İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ve polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Ünal'ı yerde hareketsiz halde yatarken buldu.

Silahla bacağından vurulduğu tespit edilen Ünal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekipler, yürüttükleri soruşturma kapsamında B.Ö, B.K. ile A.B. (22) isimli kadını gözaltına aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da Cinayet Gözaltıları - Son Dakika

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