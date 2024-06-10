Samsun\'da Cumhuriyet İlkokulu\'nda Halı Saha Açıldı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu'nda yapımı tamamlanan halı sahanın açılışı yapıldı.
19 Mayıs Belediyesi ve Spor Toto Teşkilatı iş birliğiyle Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde yapımı tamamlanan halı saha, törenle hizmete sunuldu.
Törende yağlı güreş ve penaltı atma gibi etkinlikler gerçekleştirildi.
Açılışa, 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek, Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol, Okul Müdürü Mustafa Tuncay Mert, okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. ???????
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