Samsun'da DEAŞ Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda DEAŞ'a üye oldukları iddiasıyla Suriye uyruklu M.M.Z. (25) ve Irak uyruklu S.M.S.A.H. (39) adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Jandarmaya götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.
