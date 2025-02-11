Samsun'da Doğa Tutkunları Eksi 5 Derecede Kamp Yapıp Kano Etkinliği Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Samsun'da Doğa Tutkunları Eksi 5 Derecede Kamp Yapıp Kano Etkinliği Gerçekleştirdi

Samsun\'da Doğa Tutkunları Eksi 5 Derecede Kamp Yapıp Kano Etkinliği Gerçekleştirdi

Samsun'un Alaçam ilçesinde doğa tutkunları, dondurucu soğuklara rağmen kamp yaparak karda kano etkinliği düzenledi. Doğayla iç içe bir deneyim yaşamak için özveriyle hazırlanan kamp alanında kar yığınlarıyla rüzgardan korunan grup, sabahın erken saatlerinde güzel bir manzara ile uyanmanın tadını çıkardı.

11.02.2025 11:56  Güncelleme: 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SAMSUN'un Alaçam ilçesinde doğa tutkunu grup, eksi 5 derecede kamp yapıp, kar üstünde kano etkinliği gerçekleştirdi.

Alaçam ilçesi Kızlan Mahallesi'nde Mehmet Ali Yılmaz, İsmail Akkuş, Murat Somuncu, Volkan Karaman, Hüseyin Malkoç, Mesut Yayla ve Turgay Baş, dondurucu soğuklara karşı korunmak için kamp alanını önceden hazırladı. Kardan duvar örerek çadırlarını rüzgardan izole eden doğaseverler, gece boyunca yağan karı, ateş başında izleyerek doğayla iç içe bir deneyim yaşadı. Soğuk hava şartlarına rağmen sabahın erken saatlerinde kalkan doğa tutkunları, güzel bir manzaraya uyanarak beyaz örtünün keyfini çıkardı. Ekip, ayrıca karda kano yaptı.

Samsun ve çevresinde doğa sporlarına ilginin arttığını belirten doğaseverler, bölgenin doğa turizmi açısından büyük bir potansiyel taşıdığını ifade etti.

Kaynak: DHA

Etkinlikler, Hava Durumu, Güncel, Alaçam, Samsun, Turizm, Yaşam, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Doğa Tutkunları Eksi 5 Derecede Kamp Yapıp Kano Etkinliği Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:41 İstanbul kar alarmı Apar topar AKOM’a geçen İmamoğlu saat verip uyardı İstanbul kar alarmı! Apar topar AKOM'a geçen İmamoğlu saat verip uyardı
17:12 Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü
15:45 Bakanlık listeyi yeniledi İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar
15:42 Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde
14:50 İmamoğlu’nun beklediği an CHP lideri Özel’in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı İmamoğlu'nun beklediği an! CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
00:33 Çorum’da alkollü sürücü kaza yaptı: İki kişi yaralandı Çorum'da alkollü sürücü kaza yaptı: İki kişi yaralandı
00:32 Afyonkarahisar’da fabrika yangını: Vali’den açıklama geldi Afyonkarahisar'da fabrika yangını: Vali'den açıklama geldi
23:34 Sebebini Şenol Güneş açıkladı: Eren Elmalı’nın Galatasaray’a transferi iptal oldu Sebebini Şenol Güneş açıkladı: Eren Elmalı'nın Galatasaray'a transferi iptal oldu
23:30 Ege Denizi’nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:17 BDDK’dan kredi düzenlemesi Yabancı para varlık sınırı kaldırıldı BDDK'dan kredi düzenlemesi! Yabancı para varlık sınırı kaldırıldı
23:06 Mourinho’dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler Mourinho'dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler
22:52 Alperen Şengün’den bomba Fenerbahçe itirafı Alperen Şengün'den bomba Fenerbahçe itirafı
22:24 Adıyaman’da köylüler, beton santraline karşı eylem düzenledi Adıyaman'da köylüler, beton santraline karşı eylem düzenledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 18:04:40. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da Doğa Tutkunları Eksi 5 Derecede Kamp Yapıp Kano Etkinliği Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.