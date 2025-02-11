Samsun\'da Doğa Tutkunları Eksi 5 Derecede Kamp Yapıp Kano Etkinliği Gerçekleştirdi

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SAMSUN'un Alaçam ilçesinde doğa tutkunu grup, eksi 5 derecede kamp yapıp, kar üstünde kano etkinliği gerçekleştirdi.

Alaçam ilçesi Kızlan Mahallesi'nde Mehmet Ali Yılmaz, İsmail Akkuş, Murat Somuncu, Volkan Karaman, Hüseyin Malkoç, Mesut Yayla ve Turgay Baş, dondurucu soğuklara karşı korunmak için kamp alanını önceden hazırladı. Kardan duvar örerek çadırlarını rüzgardan izole eden doğaseverler, gece boyunca yağan karı, ateş başında izleyerek doğayla iç içe bir deneyim yaşadı. Soğuk hava şartlarına rağmen sabahın erken saatlerinde kalkan doğa tutkunları, güzel bir manzaraya uyanarak beyaz örtünün keyfini çıkardı. Ekip, ayrıca karda kano yaptı.

Samsun ve çevresinde doğa sporlarına ilginin arttığını belirten doğaseverler, bölgenin doğa turizmi açısından büyük bir potansiyel taşıdığını ifade etti.