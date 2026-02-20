Samsun'da Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'da Dolandırıcılık Operasyonu

20.02.2026 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vezirköprü'de 3 şüpheli dolandırıcılıktan tutuklandı, 300 bin lira değerinde eşyaya el konuldu.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2'si çocuk 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Vezirköprü ve Havza İlçe Emniyet Müdürlükleri ekipleri, Vezirköprü ilçesinde bir kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan zanlılarca 3 milyon lira dolandırıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerden birinin, Havza ilçesinde bir kişiyi yaklaşık 2 milyon lira dolandırmaya çalıştığını belirleyen ekipler, eylemi gerçekleştiremeden 18 yaşından küçük zanlıyı yakaladı.

Soruşturma kapsamında diğer şüpheliler İ.M. (20) ile 18 yaşından küçük şüpheli de İstanbul'da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada bulunan 300 bin lira değerindeki ziynet eşyası ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Vezirköprü, Güvenlik, Güncel, Samsun, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut satışları yeni yıla düşüşle başladı Konut satışları yeni yıla düşüşle başladı
Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
Sepp Piontek’i kaybettik Sepp Piontek'i kaybettik
Kahve almaya gitti, bir anda küresel ekonomiyi dahi katlayan servete sahip oldu Kahve almaya gitti, bir anda küresel ekonomiyi dahi katlayan servete sahip oldu
Selin Şekerci’den Ati242 açıklaması: Takibini görmedim Selin Şekerci'den Ati242 açıklaması: Takibini görmedim

11:56
Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı
Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı
11:54
Yeniden aday olacak mı Dursun Özbek son kararını verdi
Yeniden aday olacak mı? Dursun Özbek son kararını verdi
11:47
100 bin kişinin emekliliği iptal edildi Uzmanı uyardı, sakın yapmayın
100 bin kişinin emekliliği iptal edildi! Uzmanı uyardı, sakın yapmayın
11:32
Belediyeye 21 kilo altın bağışladı: Nedeni de olay kadar enteresan
Belediyeye 21 kilo altın bağışladı: Nedeni de olay kadar enteresan
11:26
Prensler de korkar Gözaltı sonrası çok konuşulacak görüntüler
Prensler de korkar! Gözaltı sonrası çok konuşulacak görüntüler
10:53
Teravih namazına giden kayınvalide ile gelin, evlerine tabutta döndü
Teravih namazına giden kayınvalide ile gelin, evlerine tabutta döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 12:14:18. #7.11#
SON DAKİKA: Samsun'da Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.