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Samsun'da düzenlenen operasyonlarda 29 kişi yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da düzenlenen operasyonlarda 29 kişi yakalandı

Samsun'da yapılan operasyonlarda, hırsızlık, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kullanma, silahlı yağma gibi suçlardan aranan 29 kişi yakalandı. Operasyonlarda ayrıca 2 ruhsatsız tabanca, 5 av tüfeği ve 16 kesici-delici alet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Samsun\'da düzenlenen operasyonlarda 29 kişi yakalandı
25.01.2024 - 13:35,  Güncelleme: 13:36
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Samsun'da düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan çalışmalarda, hırsızlık, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kullanma, silahlı yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kültür varlıkları bulmak amacıyla kazı ve sondaj yapmak suçlarından kesinleşmiş hapis cezası suçundan bulunan hükümlülerin de aralarında bulunduğu 29 kişi yakalandı.

Çalışmada ayrıca 2 ruhsatsız tabanca, 5 av tüfeği, 16 kesici ve delici alet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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