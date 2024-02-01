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Samsun'da düzenlenen 'Sibergöz-21' operasyonunda 28 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Samsun'da düzenlenen 'Sibergöz-21' operasyonunda 28 şüpheli adliyeye sevk edildi

Samsun\'da düzenlenen \'Sibergöz-21\' operasyonunda 28 şüpheli adliyeye sevk edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu 'Sibergöz-21' operasyonunda Samsun'da gözaltına alınan 66 şüpheliden 28'i adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında 156 şüpheli yakalandı ve 15 paravan şirket tespit edildi. Yasa dışı bahisten kaynaklı 1 milyar 224 milyon 768 bin lira işlem hareketleri tespit edildi.

01.02.2024 12:46  Güncelleme: 12:52
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu 25 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Sibergöz-21' operasyonunda Samsun'da gözaltına alınan 66 şüpheliden 28'i, adliyeye sevk edildi.

Bakan Yerlikaya, 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama, suç gelirlerinin aklanması ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik Samsun, Adana, Uşak merkezli 25 ilde 2 gün önce eş zamanlı olarak 'Sibergöz-21' kod adlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında 156 şüpheli, yakalandı.

15 PARAVAN ŞİRKET TESPİT EDİLDİ

Samsun'da 19 farklı yasa dışı bahis sitesiyle bağlantılı para transferlerinin gerçekleştirildiği belirlendi. 15 paravan şirket tespit edildi. MASAK ile koordineli olarak hesap hareketleri ve para trafiği incelendiğinde; şüpheliler ve şirketlerin banka ve kripto varlık hesaplarında yasa dışı bahisten kaynaklı 1 milyar 224 milyon 768 bin lira işlem hareketleri tespit edildi. Samsun'da 66 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 66 şüpheliden 28'i adliyeye sevk edildi, 38'inin işlemleri sürüyor. (DHA)

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Samsun'da düzenlenen 'Sibergöz-21' operasyonunda 28 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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