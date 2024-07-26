Samsun'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

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Samsun'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 10 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 5'i ifadelerinin ardından emniyetten serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde "7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında" kanun kapsamında çalışma başlatmış, iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kaydedilmesi ve teknik araçlarla izleme tedbir kararları da uygulanarak yapılan yaklaşık 1 yıllık çalışma sonrası ekipler, güvene dayalı ve referans ile üyelik oluşturularak erişilebilen yasa dışı bahis sitesi üzerinden bahis oynatan 10 şüpheliyi tespit etmişti.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 23 Temmuz'da 10 adrese düzenlenen özel harekat destekli eş zamanlı operasyonda 10 zanlı yakalanmıştı.