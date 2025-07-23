Samsun'da eğitimini tamamlayan 489 polis adayı mezun oldu

Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 489 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Atakum ilçesindeki 19 Mayıs POMEM yerleşkesinde gerçekleştirilen 22. Dönem Mezuniyet Töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Yardımcısı Abdulkadir Demir, törende yaptığı konuşmada, gençlerin ülkenin huzuru, güvenliği ve geleceği için en onurlu mesleklerden birini seçtiğini söyledi.

Bu kutlu mesleğin yükünün ağır olduğunu belirten Demir, "Polislik gecesi gündüzü olmayan, milletin can ve mal güvenliğini önceleyen bir görevdir. Bilin ki bu görevi layıkıyla yerine getiren her bir polis, milletimizin gönlünde daima ayrı bir yere sahiptir." dedi.

Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Kazım Günay Demiralay ise bu kutsal yuvada emanet edilen evlatları ve yarının polislerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye Yüzyılı hedeflerinin sahadaki uygulayıcıları olarak, Atatürk ilke ve inkılapları ile hukukun üstünlüğüne yürekten bağlı, devlete ve millete sadakatli yetiştirdiklerini anlattı.

Yüksekokuldaki eğitim faaliyetlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştıklarını vurgulayan Demiralay, öz güven sahibi, kendisine güvenilen, olaylara objektif yaklaşabilen, tarafsız, uğruna herkesin canını feda edebileceği milli ve manevi değerlere bağlı, tarihini bilen ve benimseyen, geleceğe ümitle bakan, sağlam karakterli ve topluma örnek olacak nitelikte vatan evlatları yetiştirip teşkilata kazandırmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Törende, dönem birincisi Ali İmran Sakar yaş kütüğüne plaket çaktı, dereceye giren öğrencilere başarı belgesi ve hediye takdim edildi.

Daha sonra yemin ederek kep atan 489 polis adayı, sevinçlerini arkadaşları, aileleri ve yakınlarıyla paylaştı.

Törene Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu, kurum müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.