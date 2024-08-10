Samsun'un Çarşamba ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.
Ordu Mahallesi'nde tarlasındaki su dinamosu arızalanan Adem Arslan (32), dinamoyu tamir etmeye çalıştı.
Su dinamosunun elektrik kaçağından dolayı akıma kapılan Arslan, bir anda yere yığıldı.
Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekipleri Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Elektrik Akımına Kapılan Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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