Samsun'da Elektrikli Skuterde Uyuşturucu Ele Geçirildi

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde elektrikli skuterin bataryasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 18 yaşındaki bir kişinin İlkadım ilçesindeki evine operasyon düzenledi. Ekiplerin adresteki aramasında, elektrikli skuterin bataryasına gizlenmiş 260 gram fubinica ile sentetik kannabinoid emdirilmiş peçete ele geçirildi. Olaya ilişkin şüpheli, gözaltına alındı.
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