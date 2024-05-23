Samsun'da firari cinayet hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da firari cinayet hükümlüsü yakalandı

Samsun\'da firari cinayet hükümlüsü yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde 32 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari cinayet hükümlüsü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Y.G isimli şahıs, Atakum ilçesi Atakent Mahallesi'nde saklandığı adreste gözaltına alındıktan sonra cezaevine teslim edildi.

23.05.2024 13:23
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Samsun'un Atakum ilçesinde 32 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari cinayet hükümlüsü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, teknik ve fiziki çalışmanın ardından "kasten öldürme" suçundan 32 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.G'yi (46), Atakum ilçesi Atakent Mahallesi'nde saklandığı adreste yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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