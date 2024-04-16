Samsun'da firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Samsun'da firari hükümlü yakalandı

Samsun\'da firari hükümlü yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Y.D, Ulugazi Mahallesi'nde yakalandı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda yakalanan Y.D, cezaevine gönderildi.

16.04.2024 14:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanmak, resmi belgede sahtecilik, gasp ve yağma suçlarından hakkında 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y. D'nin yakalanması için çalışma yürütüldü.

Ulugazi Mahallesi'nde yakalanan Y.D, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

İlkadım, Samsun, Narkotik Suçlar, Güvenlik, Cezaevi, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek
18:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran-İsrail gerilimin tek müsebbibi Netanyahu yönetimidir Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran-İsrail gerilimin tek müsebbibi Netanyahu yönetimidir
18:34 Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre’de yasaklanan Beypazarı’ndan ilk açıklama Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre'de yasaklanan Beypazarı'ndan ilk açıklama
17:21 Lütfü Savaş’ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı Lütfü Savaş'ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı
14:19 BAE’de şiddetli yağışlar nedeniyle hayat durma noktasına geldi BAE'de şiddetli yağışlar nedeniyle hayat durma noktasına geldi
18:52 18 milyonluk teklif reddedildi Galatasaray, Barış Alper’i rekor bonservisle satacak 18 milyonluk teklif reddedildi! Galatasaray, Barış Alper'i rekor bonservisle satacak
17:56 Beşiktaş teknik direktör arayışları Listede eski Fenerbahçeli Erol Bulut da var Beşiktaş teknik direktör arayışları! Listede eski Fenerbahçeli Erol Bulut da var
17:07 Ankara’da bir kadın, daha önce kendisini bıçaklayan eski eşini keserle öldürdü Ankara'da bir kadın, daha önce kendisini bıçaklayan eski eşini keserle öldürdü
16:35 Jakuzi tartışmaları sonrası gözlerin çevrildiği İsmail Erdem, belediye binasındaki şatafatı böyle savundu Jakuzi tartışmaları sonrası gözlerin çevrildiği İsmail Erdem, belediye binasındaki şatafatı böyle savundu
15:03 Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın başdanışmanı oldu Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın başdanışmanı oldu
14:28 Özel’den Merkez’in açıkladığı rekor zarara tepki: Parayı emekliye değil bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun Özel'den Merkez'in açıkladığı rekor zarara tepki: Parayı emekliye değil bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun
14:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan’la aralarında kriz mi var Bakan Şimşek’ten dedikoduları bitiren sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aralarında kriz mi var? Bakan Şimşek'ten dedikoduları bitiren sözler
14:04 Fenerbahçe’nin Olympiakos maçında Alman hakem düdük çalacak Fenerbahçe'nin Olympiakos maçında Alman hakem düdük çalacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2024 20:18:49. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement