Samsun'da Galeriden Çalınan Otomobiller Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Samsun'da Galeriden Çalınan Otomobiller Yakalandı

Samsun\'da Galeriden Çalınan Otomobiller Yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir galeriden çalınan 2 otomobil, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) görüntüleri sayesinde yakalanan 3 şüpheli ile birlikte bulundu.

10.02.2024 19:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir galeriden 2 otomobil çalan 3 şüpheli, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) görüntüleri sayesinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba ilçesi Ayvacık yolu üzerinde bulunan bir galerinin önünden gece saatlerinde Recep Yıldız'a ait 55 AKS 301 ve 55 FB 501 plakalı araçların çalındığı ihbarını aldı.

Olay yerindeki güvenlik kameraları ve KGYS görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olayına karıştığı belirlenen K.A. (19), M.Ş. ve T.A'yı (38) kısa sürede yakaladı.

Çalıntı otomobiller ise Sarıcalı Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Emniyet Müdürlüğü, Recep Yıldız, Çarşamba, Samsun, Güvenlik, Yakalama, Güvenlik Kamerası, Hırsızlık, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Galeriden Çalınan Otomobiller Yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 23:18:57. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da Galeriden Çalınan Otomobiller Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement