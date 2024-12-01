Samsun'da Gümrük Kaçağı Makaron Operasyonu

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Samsun'da 1 milyon 290 bin gümrük kaçağı boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat üzerine İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde bir depoya operasyon düzenledi.

Depoda arama yapan ekipler, 1 milyon 290 bin gümrük kaçağı boş makaron, 3 bin 800 kesilmiş TAPDK bandrolü, 44 elektronik sigara ile 52 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan E.M. ve M.L. hakkında adli işlem başlatıldı.