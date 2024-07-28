Samsun'da hakkında 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "uyuşturucu madde kullanmak, hırsızlık ve ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç'yi belirlenen adreste yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?