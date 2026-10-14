Samsun'da hapis cezası kesinleşen 2 hükümlü Terme ve Bafra'da yakalandı

Samsun'da hapis cezası kesinleşen 2 hükümlü Terme ve Bafra'da yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'da hapis cezası kesinleşen 2 hükümlü, Terme ve Bafra'da düzenlenen emniyet çalışmasıyla yakalandı. Hükümlülerden biri 4 yıl 1 ay, diğeri kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan 2 yıl hapis cezasıyla aranıyordu; işlemleri için emniyete götürüldüler.
Samsun'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında hapis cezası bulunan hükümlüleri yakalamak için çalışma yürüttü.
Ekipler, Terme ilçesinde 4 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan R.K'yi (25), Bafra ilçesinde ise "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A'yı (27) yakaladı.
Hükümlüler, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?