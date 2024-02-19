Samsun'da 'Haydi Çocuklar Camiye' projesinde dereceye giren 220 öğrenciye ödülleri verildi - Son Dakika
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Samsun'da 'Haydi Çocuklar Camiye' projesinde dereceye giren 220 öğrenciye ödülleri verildi

Samsun\'da \'Haydi Çocuklar Camiye\' projesinde dereceye giren 220 öğrenciye ödülleri verildi

Samsun'da düzenlenen 'Haydi Çocuklar Camiye' projesinde dereceye giren 220 öğrenciye ödülleri Bayraktar Camisi'nde düzenlenen törenle verildi. 840 öğrencinin katıldığı projede dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verilirken, programa katılanlara tatlı ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.

19.02.2024 15:25
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Samsun'da "Haydi Çocuklar Camiye" projesinde dereceye giren 220 öğrenciye ödülleri verildi.

Yıldız Genç Spor Kulübünden yapılan yazılı açıklamaya göre, proje kapsamında Bayraktar Camisi'nde ödül töreni düzenlendi.

Kentte 840 öğrencinin katıldığı projede dereceye giren 220 öğrenciye çeşitli hediyeler verildi.

Programa katılanlara tatlı ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA

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