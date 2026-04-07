Samsun'daki Heyelan Davasında İkinci Duruşma: Acılı Anne ve Sanıkların İfadeleri

Samsun'un Canik ilçesinde, 27 Nisan 2025'te Lovelet AVM yanındaki akaryakıt istasyonunda meydana gelen heyelanda, Adem Kaya ve kızları Açelya Mina ile Ayla hayatlarını kaybederken, anne Çiğdem Kaya yaralı kurtuldu. İddianamede olayın iş güvenliği ihmali sonucu olduğu belirtilerek, istasyon sahibi Mehmet Zeki Gedikli ve müdür Kemal Yıldırım hakkında 2 ila 15 yıl hapis cezası istendi.

Samsun 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmada, tanıklar risk analiz raporlarının kazadan sonra imzalatıldığını ifade etti. Sanık Kemal Yıldırım, imzayı olaydan 3 gün sonra attığını söylerken, tutuklu sanık Mehmet Zeki Gedikli suçsuz olduğunu ve tahliye istediğini belirtti. Acılı anne Çiğdem Kaya, yaşadığı derin acıyı dile getirerek adaletin yerini bulmasını istedi.

Mahkeme, Çiğdem Kaya hakkında kati rapor alınmasına ve Gedikli'nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 1 Ekim 2026'ya erteledi. Duruşma sonrası Kaya, eşi ve çocuklarının hakkını arayacağını vurgularken, aile avukatı Kartal Akcan, olayın toplumsal farkındalık yaratması umudunu paylaştı.