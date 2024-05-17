Samsun\'da iş yerine silahlı saldırı düzenleyen şüpheli serbest bırakıldı

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Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlediği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, salıverildi.

Kavakpınar Mahallesi'nde iş yerine silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan Ö.D'nin (20) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçede 15 Mayıs'ta bir inşaat firmasına ait iş yerine silahla ateş edilmiş, Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili Ö.D. gözaltına alınmıştı.