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Samsun'da Jandarma Ekipleri Öğrencilere Trafik Güvenliği Eğitimi Verdi - Son Dakika
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Samsun'da Jandarma Ekipleri Öğrencilere Trafik Güvenliği Eğitimi Verdi

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü bünyesindeki Jandarma Trafik Güvenliği Eğitim Timi, 'Jandarma Mobil Trafik Eğitim Aracı' ile 7 ila 11 yaş grubundaki çocuklara trafik güvenliği eğitimi gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri öğrencilere, mobil eğitim parkurunda akülü arabalar ve bisikletler ile araç sürücüleri ve yayaların uyması gereken kurallar, trafik işaretlerinin anlamları, öğrencilerin okul ve yaya geçitlerinde uyması gereken kurallar, servis araçlarından inme ve araçlara binme kuralları, okul taşıtları içerisinde uyulması gereken kurallar ile emniyet kemeri kullanımı ve takılmasının önemi hususunda hakkında bilgi verdi. Faaliyete katılan öğrencilere jandarma ekipleri boyama kitabı, boyama kalemi, hikaye kitabı ve bilgilendirme broşürleri dağıttı.

Samsun\'da Jandarma Ekipleri Öğrencilere Trafik Güvenliği Eğitimi Verdi
24.01.2024 - 17:33,  Güncelleme: 17:43
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Samsun'da jandarma ekipleri "Jandarma Mobil Trafik Eğitim Aracı" ile öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verdi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü bünyesindeki Jandarma Trafik Güvenliği Eğitim Timi, "Jandarma Mobil Trafik Eğitim Aracı" ile 7 ila 11 yaş grubundaki çocuklara trafik güvenliği eğitimi gerçekleştirdi. Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında jandarma ekiplerince 9 ayda 162 eğitimle 16 bin 378 çocuğa teorik ve uygulamalı trafik güvenliği eğitimi sağlandı.

???????Jandarma ekipleri öğrencilere, mobil eğitim parkurunda akülü arabalar ve bisikletler ile araç sürücüleri ve yayaların uyması gereken kurallar, trafik işaretlerinin anlamları, öğrencilerin okul ve yaya geçitlerinde uyması gereken kurallar, servis araçlarından inme ve araçlara binme kuralları, okul taşıtları içerisinde uyulması gereken kurallar ile emniyet kemeri kullanımı ve takılmasının önemi hususunda hakkında bilgi verdi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Serdar Silay, özellikle kırsal bölgelerde eğitim gören öğrencilere yönelik eğitimler düzenlediklerini bildirdi.

İlköğretim okulları, yaz okulları, kuran kursları, gündüz bakım evleri ve özel eğitim kurumlarında eğitim gören öğrencilere yönelik trafik güvenliği eğitimleri düzenlediklerini bildiren Silay, eğitimlere 2024 yılında da aralıksız devam edeceklerini bildirdi.

Faaliyete katılan öğrencilere jandarma ekipleri boyama kitabı, boyama kalemi, hikaye kitabı ve bilgilendirme broşürleri dağıttı.

Kaynak: AA
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