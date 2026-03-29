Samsun'da Jandarma Yatırımları

29.03.2026 13:01
Samsun'da 2023-2025 döneminde jandarma güvenliği için yeni projeler ve hizmet binaları hayata geçirildi.

Samsun'da, güvenlik hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla 2023-2025 döneminde jandarma teşkilatına yönelik çeşitli yatırım ve projelerin hayata geçirildiği bildirildi.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının destekleriyle, Jandarma Genel Komutanlığı ile Samsun Valiliği koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında çok sayıda hizmet binası, karakol ve destek biriminin hizmete alındığı belirtildi.

Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı vardiya konukevi, akaryakıt istasyonu ve otoparkı, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı yol kontrol noktası, Yakakent Hükümet Konağı İlçe Jandarma Komutanlığı, Havza Bekdiğin Jandarma Karakol Komutanlığı, Atakum Taflan Jandarma Karakol Komutanlığı, Vezirköprü Beşpınar Jandarma Karakol Komutanlığı, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ile 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığının hizmete alındığı kaydedildi.

Canik-İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığında yer tesliminin yapıldığı ve inşaat çalışmalarının sürdüğü belirtilen açıklamada, Bafra Organize Sanayi Bölgesi Jandarma Karakol Komutanlığının yapımının da 29 Aralık 2025'te imzalanan protokol kapsamında devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı için zemin tesviye çalışmalarına 5 Aralık 2025'te başlandığı, çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Suçla mücadelede operasyonel kabiliyetin artırılması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı araç filosuna son üç yılda 94 yeni aracın dahil edildiği aktarılan açıklamada, güvenlik araç ve gereçleri ile yeni teknolojik ekipmanların da envantere kazandırıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

