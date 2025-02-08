Samsun\'da Kaçak İçki Operasyonu

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak içki satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, İlkadım ilçesinde tekel bayisi işleten H.K'nin (60) iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 109 içki kiti, 45 litre etil alkol ve 17,5 litre sahte alkol ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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