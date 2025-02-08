Samsun\'da Kaçak İçki Operasyonu: 45 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Güncel

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde tekel bayi işleten H.K.'nin (60) dükkanında su şişelerine konulmuş etil alkol ile sahte içki, evinde de ayakkabılığa gizlenmiş 109 içki kiti ele geçirildi. H.K. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde tekel bayi işleten H.K.'nin kaçak içki satışı yaptığı bilgisini aldı. Şüphelinin dükkanında ve evinde yapılan aramalarda, su şişelerine konulmuş 45 litre etil alkol ile 17,5 litre sahte içki ve evindeki ayakkabılığa gizlenmiş 109 içki kiti ele geçirildi. H.K. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA