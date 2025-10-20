Samsun\'da Kaçak Tütün Operasyonu

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 15 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak tütün ve sigara satışının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada 15 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.
