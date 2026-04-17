Samsun\'da Kaçakçılık Operasyonu

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Canik ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada 31 şişe sahte alkollü içki, 25 litre etil alkol ile içki yapımında kullanılan 8 anason yağı kiti ele geçirildi.
Operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?