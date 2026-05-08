Samsun\'da Kaçakçılık Operasyonu

Samsun'da düzenlenen operasyonda 250 bin makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
İlkadım'daki adreste 250 bin makaron, Tekkeköy'de ise 160 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.
