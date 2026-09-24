Samsun’da kamu kurumlarının iletişim stratejileri masaya yatırıldı - Son Dakika
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Samsun’da kamu kurumlarının iletişim stratejileri masaya yatırıldı

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CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı tarafından Samsun’da düzenlenen 'İletişim Yüzyılı Güçlü İletişim, Etkin Kamu' programında, kamu kurumlarının itibar yönetimi ve kriz dönemlerinde iletişim stratejilerine ilişkin sunumlar yapıldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı tarafından Samsun'da düzenlenen 'İletişim Yüzyılı Güçlü İletişim, Etkin Kamu' programında, kamu kurumlarının itibar yönetimi ve kriz dönemlerinde iletişim stratejilerine ilişkin sunumlar yapıldı.

Samsun Valiliği ev sahipliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen "İletişim Yüzyılı Güçlü İletişim, Etkin Kamu" bölge eğitimleri kapsamında önemli bir organizasyon gerçekleştirildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen eğitime Samsun Vali Yardımcısı Vekili ve Atakum Kaymakamı Murat Bulacak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Kurumsal İletişim Biriminden Mehmet Kılıç ve çeşitli kamu kurumlarında görev yapan personeller katılım sağladı.

'İTİBAR BÜYÜK EMEKLERLE İNŞA EDİLİYOR ANCAK OLUMSUZ SÜREÇTE ÇOK HIZLI ZEDELENEBİLİYOR'

Kriz anlarında kamuoyunun ilk beklentisinin hızlı ve doğru şekilde bilgilendirilmek olduğunu söyleyen Samsun Vali Yardımcısı Vekili Murat Bulacak, "Devlet kurumlarının itibarı, sadece sunulan hizmetin kalitesiyle değil, bu hizmetin aktarılma biçimiyle de doğrudan bağlantılı. İtibar büyük emeklerle inşa ediliyor ancak olumsuz bir süreçte çok hızlı şekilde zedelenebiliyor. Özellikle kriz anlarında kamuoyunun ilk beklentisi, hızlı ve doğru şekilde bilgilendirilmek oluyor. Bilgi kirliliğinin önüne geçebilmek için kurumlar arası koordinasyonun sağlanması ve kriz öncesinde gerekli hazırlıkların yapılması büyük önem taşıyor" dedi.

'YAPILAN PROGRAM, KURUMLAR ARASI TECRÜBE PAYLAŞIMI AÇISINDAN KIYMETLİ BİR ZEMİN SUNUYOR'

Kamusal itibarın harcında güven, şeffaf ve etkili iletişimin yer aldığını söyleyen İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ayrancı, "Modern kamu yönetiminde iletişim, sadece veri aktarımı olarak görülmemeli. Kamusal itibarın harcında güven, güvenin özünde ise şeffaf ve etkili bir iletişim yer alıyor. Verilen hizmetlerin vatandaşa doğru şekilde aktarılması, vatandaş nezdindeki karşılığı açısından büyük önem taşıyor. Bu organizasyon da kurumlar arası tecrübe paylaşımı açısından kıymetli bir zemin sunuyor. Katkılarından dolayı başta Samsun Valimiz Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Halit Doğan olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'İTİBAR; PERFORMANS, TUTARLILIK VE GÜVEN ÜZERİNE KURULUYOR'

Katılımcılara 'Kurumsal İtibar Yönetimi ve Bileşenleri' ile 'Kriz İletişimi' başlıklarında sunum gerçekleştiren İletişim Başkanlığı Kurumsal İletişim Birimi uzmanlarından Mehmet Kılıç ise şöyle konuştu:

"Günümüz dünyasında itibar ve algı yönetimi, en az teknik imkanlar kadar belirleyici. Güçlü bir bütçe ve teknolojik altyapı, tek başına toplumsal güveni korumaya yetmez. İtibar; performans, tutarlılık ve güven üzerine kuruluyor."

Haber-Kamera: Berkay YILDIZ/SAMSUN,

Kaynak: DHA
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