Samsun\'da Kapalı Otoparkta Yangın

SAMSUN'un Atakum ilçesinde, üniversitenin kapalı otoparkında alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 08.30 sıralarında, Ondokuz Mayıs Üniveresitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin karşısındaki kapalı otoparkta meydana geldi. İddiaya göre, temizlikçi Ebru K., 55 EK 280 plakalı otomobilini park etmek isterken dumanların yükseldiğini görüp araçtan indi. İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, alev alan otomobili kısa sürede söndürdü. O anlar, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.