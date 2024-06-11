Samsun\'da Karahüseyinli İlkokulu ve Ortaokulu\'nda Bilim Sanat Şenliği düzenlendi

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Samsun'un Alaçam ilçesinde Karahüseyinli İlkokulu ve Ortaokulu tarafından 3. Bilim Sanat Şenliği düzenlendi.

Eğitim öğretim dönemi yıl sonu etkinlikleri kapsamında yapılan programda Karahüseyinli İlkokulu ve Ortaokulu'nda yıl boyunca bilim sanat alanında yapılan çalışmalar sergilendi.

Halk oyunu gösterisi ve müzik dinletisinin ardından okulun matematik öğretmeni Sibel Türker Sarı tarafından yapılan metaverse sınıf projesinin tanıtımı yapıldı.

Programa Kaymakam Fatih Kayabaşı, Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Aktaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yaşar Görmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özkurt ile daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.