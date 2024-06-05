Samsun\'da Kargo İle Gönderilen Araç Ses Sistemine Zulalanan Uyuşturucu Ele Geçirildi

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde kargo ile gönderilen araç ses sistemine zulalanmış 1 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kente kargoyla uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde kargoyu alan kişiyi yakaladı. Narkotik köpeği Sam'ın eşliğinde pakette yapılan aramada, araç ses sistemi içine gizlenen 1 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ç.Y. (43) emniyete götürüldü.
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