Samsun'un Asarcık ilçesinde çevre temizliği etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Samsun'un Asarcık ilçesinde çevre temizliği etkinliği düzenlendi

Samsun\'un Asarcık ilçesinde çevre temizliği etkinliği düzenlendi

Samsun'un Asarcık ilçesinde düzenlenen '5 Haziran Dünya Çevre Günü' etkinlikleri kapsamında Kaymakam Hakan Köksal ve öğrenciler, Tongel Dağı mevkisinde bulunan mesire alanları ve ormanlık bölgede çevre temizliği yaptı. Etkinliğe kamu kurum ve kuruluşlarının amir ve personelleri, öğretmenler ve öğrenciler de katıldı. Amaç, çevre kirliliğinin doğaya verdiği zararlara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmaktı. Etkinlik sonrasında ise ilçedeki suni çim sahada spor faaliyetleri gerçekleştirildi.

05.06.2024 22:09
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Samsun'un Asarcık ilçesinde "5 Haziran Dünya Çevre Günü" etkinlikleri kapsamında Kaymakam Hakan Köksal ve öğrenciler çöp topladı.

Tongel Dağı mevkisinde bulunan mesire alanları ve ormanlık bölgede gerçekleştirilen çevre temizliği etkinliğine, Kaymakam Köksal, kamu kurum ve kuruluşlarının amir ve personelleri ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programla çevre kirliliğinin doğaya verdiği zararlara ilişkin farkındalık oluşturmak amaçlandı.

Etkinlikte katılımcılar ile birlikte çöp toplayan Kaymakam Köksal, çevre temizliği konusunun önemine işaret etti.

Çevre temizliği etkinliği devamında ilçede bulunan suni çim sahada spor faaliyetleri de yapıldı.

Kaynak: AA

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